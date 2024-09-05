В СКР рассказали, за что задержали магнитогорских полицейских

Следователи раскрыли подробности задержания начальника райотдела полиции Магнитогорска и его зама.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, следователем Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела по Магнитогорску возбуждены уголовные дела в отношении начальника отдела полиции «Орджоникидзевский» Константина Пензина, а также его заместителя Кайрата Бурантаева. Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности, а также получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в ноябре 2023 года полицейские получили взятку от предпринимателя в виде услуг имущественного характера общей стоимостью не менее 77 тысяч рублей за совершение незаконных действий, а также общее покровительство.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время следователем СК России проведены обыски по месту работы и проживания фигурантов, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения, выполняются другие следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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