В Челябинске запускают новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут соединит поселок Шагол с центром Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», с 7 сентября начинает работу новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу.

Автобус №26 «ЧВВАКУШ – ЮУрГУ» будет следовать по улицам: Березовая, Шагольская, Челябэнерго, Профессора Благих, Молодогвардейцев, Университетская Набережная, Академика Королева, Братьев Кашириных, Северная, Гостевая, Худякова, Лесопарковая, Сони Кривой, Тернопольская, проспект Ленина.

Перевозчик должен выпускать на линию 5 автобусов среднего класса с интервалом 25 минут ежедневно.

Первый рейс:

от ЧВВАКУШа – в 06:00,

от ЮУрГУ – в 06:10.

Последний рейс:

от ЧВВАКУШа – в 21:36,

от ЮУрГУ – в 21:46.

В обслуживающих маршрут автобусах должны быть оборудованы 25 мест для сидения, работать кондиционер и валидаторы. Транспорт будет низкопольным между первой и второй дверями, отображаться на «2ГИС» и «Яндекс.Картах». Пассажиры должны иметь возможность оплаты проезда по безналичному расчету, в том числе транспортными картами.

Оперативную информацию по маршруту можно получить по телефонам перевозчика: +7 902 896 44 74, +7 908 089 46 23 (диспетчер).

Челябинск, Виктор Елисеев

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