Топ-менеджеру госучреждения, обеспечивающего работу судей Южного Урала, вынесли приговор

В Челябинске огласили приговор главному инженеру Центра обслуживания мировых судей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал челябинца виновным в получении взятки в значительном размере.

Суд установил, что с ноября 2021 по апрель 2023 года главный инженер ГКУ «Центр обслуживания мировых судей» получил от коммерсантов 53,7 тысячи рублей за заключение ими с учреждением договоров подряда по ремонту и техническому обслуживанию инженерных коммуникаций помещений мировых судей, а также беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

По приговору суда южноуралец должен выплатить штраф в 800 тысяч рублей. Кроме того, в ближайшие три года он не сможет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, а также занимать руководящие должности на государственной службе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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