Магнитогорский «Металлург» вырвал победу в овертайме

«Металлург» в Магнитогорске в овертайме обыграл питерский СКА – 5:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», второй для магнитогорского клуба матч в открывшемся сезоне выдался на зависть голевым. Всем же южноуральцам он запомнится еще и тем, что в этой игре воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов забросил первую шайбу после возвращения в Континентальную хоккейную лигу.

С первых минут гости завладели инициативой, явно перебросав «металлургов»: соотношение бросков и бросков в створ было ощутимо в пользу армейцев. Они же и открыли счет.

На 8-й минуте встречи Степан Фальковский закрыл розыгрыш Ивана Демидова и Арсения Грицюка – 1:0.

Лишь на 15-й минуте Александр Петунин с подачи Игоря Гераськина и Никиты Михайлиса сравнял счет – 1:1, и с этим счетом команды ушли на первый перерыв.

Во втором периоде уже хозяева выходят вперед: на 22-й минуте Игорь Гераськин делает счет 2:1. Но уже через 17 секунд Евгений Кузнецов сравнивает счет – 2:2.

Далее игра развивается с невероятной насыщенностью, но по одному сценарию: «Магнитка» уходит вперед, СКА догоняет.

На 24-й минуте встречи Робин Пресс реализует большинство – 3:2 в пользу хозяев. На 32-й минуте Борна Рендулич вновь сравнивает счет – 3:3. Но на второй перерыв команды уходят при минимальном преимуществе хозяев – на 35-й минуте ворота питерцев поражает Андрей Козлов – 4:3.

После обилия заброшенных шайб в предыдущем игровом отрезке, третий период выглядит весьма скромно. Лишь на 44-й минуте Арсений Грицюк восстанавливает равновесие – 4:4. И до конца основного времени победителя определить не удается.

Впрочем, овертайм длится недолго. Через 33 секунды Скотт Уилсон ставит победную точку – 5:4, первая победа «Металлурга» в новом сезоне КХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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