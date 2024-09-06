6 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

06.09.2024, пятница
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10:00 Челябинск – Военно-спортивная игра среди студентов профессиональных образовательных организаций «Уральская зарница» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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11:00 Челябинск – Открытый урок башкирского языка для детей и их родителей (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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12:00 Челябинск – Церемония открытия памятника «Защитникам Отечества» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (бульвар Славы, квартал улиц Цвиллинга, Коммуны, Свободы)
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14:00 Челябинск – Встреча с фотографом Г. Петросовой (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
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14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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14:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит фестиваль, посвященный началу учебного года, «Учебный год с Первыми», а также встретится с победителями конкурса «Дневник первых» (Сквер искусств на набережной реки Миасс)
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18:30 Челябинск – «Рыжий Фест: пролог» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, главный зал)
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19:30 Челябинск – 20-й фестиваль «Парад моды» в честь дня города (пешеходная Кировка)
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