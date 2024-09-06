6 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

14:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит фестиваль, посвященный началу учебного года, «Учебный год с Первыми», а также встретится с победителями конкурса «Дневник первых» (Сквер искусств на набережной реки Миасс)