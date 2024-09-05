В Челябинске возобновляется движение трамваев из центра и с северо-запада до Першино

В Челябинске открывается движение трамваев из центра и с северо-запада в Металлургический район.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», завершен ремонт трамвайных путей на Свердловском тракте.
С 6 сентября трамваи, следующие по традиционным маршрутам в Металлургический район Челябинска, будут направлены:
№3 – Автовокзал – Карла Маркса – Российская – Першино;
№14 – Чичерина – Першино.
Челябинск, Виктор Елисеев
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