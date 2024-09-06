В День города в Челябинске закроют движение на северо-западе и в центре

Движение автомобилей в Челябинске в связи с празднованием Дня города начнут закрывать с утра 7 сентября.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска будет ограничено движение на пяти улицах.

С 10:00 до 23:00 нельзя будет проехать по улице Красной на участке от Труда до Братьев Кашириных.

С 14:00 до 23:00 закроют движение по улице Каслинской от Братьев Кашириных до проспекта Победы и улице Братьев Кашириных от Кирова до Краснознаменной.

С 17:00 до 23:00 по улице 250-летия Челябинска от Салавата Юлаева до Академика Макеева и по улице Татищева от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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