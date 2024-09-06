Родителям девятилетнего южноуральца придется заплатить РЖД больше 200 тысяч рублей за разбитое им стекло поезда

В Златоусте транспортные полицейские привлекли к ответственности родителей подростка, разбившего стекло в кабине машиниста электропоезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, сам инцидент произошел в конце августа.

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Златоуст сообщили, что на перегоне «Миасс – Флюсовая» подросток бросил с железнодорожного моста камень в проезжавший электропоезд «Челябинск – Бакал».

Хулигана быстро нашли. Им оказался 9-летний житель Миасса, учащийся местной школы. Во время прогулки он поднялся на железнодорожный мост, чтобы посмотреть на поезда. Увидев приближающийся состав, мальчик бросил камень, попав им в стекло кабины машиниста электропоезда.

Ущерб, причиненный школьником, по оценке РЖД, превысил 220 тысяч рублей. Компенсировать его придется родителям мальчика.

Кроме того, в отношении матери несовершеннолетнего нарушителя транспортные полицейские составили административный протокол по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию сына.

Информация об инциденте будет направлена в школу, где учится мальчик, а также в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Челябинск, Виктор Елисеев

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