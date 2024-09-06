Деловитые челябинцы стащили забор детского сада на глазах у рабочих

Челябинские полицейские задержали подозреваемых в похищении металлического забора детского сада.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о похищении ограждения в отдел полиции «Северо-Западный» сообщил представитель дошкольной организации, расположенной по улице Чичерина.

По его словам, рабочие демонтировали часть пришедшего в негодность забора, чтобы отдать его на списание. В этот момент подъехала «ГАЗель», из которой вышли двое мужчин и начали складывать металлические конструкции в кузов. На замечания рабочих, заявивших, что это чужое имущество, незнакомцы не реагировали. Погрузив четыре секции в машину, деловитые горожане уехали. Сумма ущерба составила 2,3 тысячи рублей.

Сотрудники полиции приступили к поиску подозреваемых. Приметы злоумышленников и их машины, которые сообщили рабочие, передали наружным нарядам полиции. Подозреваемых задержали сотрудники Госавтоинспекции, заметившие схожий с описанным автомобиль.

Задержанными оказались ранее судимые челябинцы 25 и 28 лет. Металлические конструкции они уже успели сдать в пункт приема металлолома. Сейчас его деятельность проверяют полицейские. Похищенное имущество изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено законным владельцам.

В отношении южноуральцев возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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