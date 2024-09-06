«Текслер, ты где?» Южноуральцы с помощью нейросети создали клип о реалиях региона

Жители Челябинской области с помощью нейросети создали музыкальный видеоклип, посвященный реалиям региона.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», клип размещен в соцсетях. Львиную долю видеоряда представляют кадры, запечатлевшие разрушающиеся здания – как заброшенные, так и нерасселенные; затопленные улицы, дворы и дома; заросшие пустыри; непроезжие дороги; срубленные здоровые деревья. А в тексте песни упоминаются праздники, гуляния и набережные. И рефреном повторяется: «Текслер, ты где?»
Челябинск, Ольга Арсентьева
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