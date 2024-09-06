Челябинская область готова поставить точку в 75 избирательных кампаниях

В Челябинской области стартуют выборы губернатора и местных властей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 7 сентября, на Южном Урале стартует двухдневное голосование по выборам губернатора Челябинской области, муниципальных и местных собраний депутатов и представителей исполнительной власти на местах.

Вчера, 5 сентября, территориальные избирательные комиссии передали своим коллегам из участковых избиркомов (УИК) избирательные бюллетени.

Главной избирательной кампанией этого года на Южном Урале стали выборы главы региона. Для организации голосования на выборах высшего должностного лица региона изготовлено 2 миллиона 589 тысяч 650 избирательных бюллетеней.

642 тысячи 679 из них предназначены для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Напомним, всего на УИК Челябинской области 7-8 сентября будут применяться 379 комплексов: 174 – в Магнитогорске, 77 – в Златоусте, 73 – в Миассе и 55 – в Копейске.

Вторыми по значимости, безусловно, станут выборы в Челябинскую городскую думу. Впервые после 2009 года горожане смогут выбирать депутатов напрямую. Обновленный муниципальный парламент будет состоять из 37 депутатов, 25 из которых изберут по одномандатным округам, 12 – по спискам. Напомним, ранее, два созыва подряд, горожане избирали 170 депутатов семи райсоветов, а уже они делегировали 49 своих представителей в гордуму.

Помимо названных, в регионе подходят к концу еще 24 полноценных избирательных кампании. Так, южноуральцам предстоит выбрать депутатов первого созыва в собрания новообразованных Нязепетровского, Пластовского и Саткинского муниципальных округов. Выборы нового состава городского парламента пройдут в Трехгорном.

Кроме того, сельские советы в полном составе изберут в 19 территориях, расположенных в Сосновском (13 поселений), Кизильском (2), Агаповском, Карталинском, Каслинском и Увельском (по 1) районах Челябинской области.

Наконец, жители села Путь Октября в Кизильском районе выберут прямым голосованием главу поселения.

В ряде территорий также пройдут дополнительные выборы в местные представительные органы (всего предстоит определиться с 49 мандатами).

Голосование на избирательных участках начнется в 8:00 субботы, 7 сентября. Закроются избирательные участки в 20:00 воскресенья, 8 сентября.

Также в 8:00 субботы стартует дистанционное электронное голосование (ДЭГ). О желании проголосовать удаленно заявили 171 тысячи 492 южноуральца, это 6,66 % от общего числа избирателей региона. Принять участие в ДЭГ можно будет с 8 часов 7 сентября до 20 часов 8 сентября на сайте vybory.gov.ru в любое удобное время (круглосуточно).

Челябинск, Виктор Елисеев

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