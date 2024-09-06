День города в Челябинске: что, где, когда

07.09.2024, суббота
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10:00 Челябинск – Уральский фестиваль керамики «Рукотворное тело» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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11:00 Челябинск – Детская игровая программа «Твори в ЧЕ!" (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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11:00 Челябинск – Фестиваль общественного транспорта (Театральная площадь)
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12:00 Челябинск – Гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда» (звездный гость – Олег Майами) (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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12:30 Челябинск – Фестиваль военных оркестров войск «Росгвардия. Музыка. Челябинск» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11; городской сад имени А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а; Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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13:00 Челябинск – Городская творческая акция «Легенды Челябинска» (Кировка)
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13:30 Челябинск – Творческий марафон «Сочиняй в ЧЕ!" (городской сад имени А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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13:30 Челябинск – Концертная программа «Твори в ЧЕ!" (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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14:00 Челябинск – Творческий марафон «Мечтай в ЧЕ!" (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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14:00 Челябинск – Награждение победителей проекта «Человек города – 2024» (городской сад имени А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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16:00 Челябинск – Фестиваль команд КВН «Кубок Челябинска» (Кировка)
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17:00 Челябинск – Праздничный концерт воспитанников детских школ искусств, сводного оркестра Уральского округа Росгвардии, Государственного симфонического оркестра Челябинской области. Звездный гость – Дима Билан (площадка у Челябинского торгового центра, ул. Каслинская, 64)
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17:00 Челябинск – Музыкальный фестиваль с участием Mitchel, Ханзы, Igor Dudenko и дуэта Swanky Tunes (Сквер искусств, набережная реки Миасс)
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18:00 Челябинск – Караоке-фестиваль «Челябинск, пой!". Выступление ВИА «Ариэль» (Кировка)
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19:00 Челябинск – Праздничный концерт с участием дуэта HammAli & Navai (парковка у ЛА «Трактор», ул. Татищева)
08.09.2024, воскресенье
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12:00 Челябинск – Гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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12:00 Челябинск – Фестиваль «Челябинская область – большая семья» (Сад камней, рядом с Историческим музеем Южного Урала, ул. Труда, 100)
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16:00 Челябинск – Гала-концерт Всероссийского конкурса фольклорных ансамблей «Традиция» (городской сад имени А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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