Ростехнадзор: пострадавшая из-за паводка плотина Киалимского водохранилища работала с нарушениями

Специалисты Ростехнадзора заявили о нарушениях в работе плотины Киалимского водохранилища, не справившейся с паводком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского управления Ростехнадзора, в ходе проведения совместных с прокуратурой Челябинской области надзорных мероприятий ведомство выявило грубые нарушения обязательных требований при эксплуатации гидротехнического сооружения (ГТС) Киалимского водохранилища на реке Большой Киалим, приведшие к созданию аварийной ситуации.

Напомним, 26 июля дамба расположенного на территории Карабаша Киалимского водохранилища не выдержала напора воды, увеличившегося после повышения уровня воды из-за продолжительных осадков. В результате ЧП был затоплен поселок Киолим. Под угрозой подтопления находились еще три поселка (Мухаметово, Байдашево, Карасево). Из этих населенных пунктов было эвакуировано 163 человека, из них 21 – ребенок.

В ходе совместной проверки Ростехнадзора и областной прокуратуры было установлено, что не были обеспечены техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт расположенного на водохранилище ГТС. Сооружение не было оснащено техническими средствами контроля за состоянием ГТС. У работников по вопросам безопасности не было аттестации. Наконец, не был заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в результате аварии на опасном объекте.

В целях принятия соответствующих мер к собственнику ГТС и эксплуатирующей организации Киалимского водохранилища надзорное ведомство направило необходимые материалы проверки в прокуратуру и следственный комитет Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube