В День города в Челябинске изменят маршруты общественного транспорта

Маршруты автобусов изменятся в Челябинске 7 сентября.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», на время праздничных мероприятий в День города будет закрыто движение транспорта:

с 10:00 до 23:00 – по улице Красной от Труда до Братьев Кашириных;

с 14:00 до 23:00 – по улице Каслинской от Братьев Кашириных до проспекта Победы и по улице Братьев Кашириных от Кирова до Краснознамённой.

На время действия ограничений автобусы будут направлены:

№8 – Мамина – проспект Победы – Краснознаменная – Братьев Кашириных – Академика Королева;

№18 – ТЦ «Алмаз» – Цвиллинга – Труда – Свердловский проспект – Автобусный парк (без заезда к Теплотехническому институту);

№22а – ЧКПЗ – Свободы – проспект Ленина – Свердловский проспект – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Александра Шмакова;

№71 – ЧМК – Свердловский проспект – проспект Победы – Краснознаменная – Братьев Кашириных – Петра Столыпина.

С 17:00 до 23:00 будет закрыто движение по улице 250-летия Челябинска от Салавата Юлаева до Академика Макеева и по улице Татищева от проспекта Героя России Родионова до 250-летия Челябинска.

Автобусы направят:

№9 – Петра Столыпина – Новоградский проспект – Петра Сумина – Татищева – проспект Родионова – Академика Макеева – Братьев Кашириных – Салавата Юлаева – 250-летия Челябинска;

№128 – Петра Столыпина – Татищева – проспект Родионова – Академика Макеева – Братьев Кашириных.

Челябинцев просят быть внимательными и планировать маршрут с учетом ограничений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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