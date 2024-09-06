Челябинцы смогут в День города бесплатно прокатиться на «Икарусе»

На один из городских маршрутов Челябинска выйдет знакомый многим с детства желтый автобус.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 7 сентября, в честь празднования 288-й годовщины со дня основания Челябинска на маршрут №31 «ЧМК – Академика Королева» выйдет автобус «Икарус-280».

«Маршрут выбран не случайно: именно такие автобусы связывали Металлургический район с северо-западом города», – напомнили в МУП «Служба организации движения».

Памятный многим желтый автобус стартует от остановки «ЧМК» в 15:00. Проезд на нем будет бесплатным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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