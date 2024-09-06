В южноуральском муниципалитете школы отказались кормить инвалидов. Прокуратура начала проверку

Школьникам-инвалидам в Еманжелинске отказали в бесплатных обедах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еманжелинска начало проверку по факту непредоставления образовательными организациями питания учащимся.

Ранее жительница этого уральского города заявила, что в нескольких образовательных учреждениях возникли сложности с обеспечением бесплатным питанием учеников с ограниченными возможностями здоровья.

По словам женщины, ее приемные дети учатся в разных образовательных учреждениях. Но пока вместо предусмотренного бесплатного двухразового питания им приходится довольствоваться одной порцией супа, который получают и другие учащиеся. Остальное предлагают приобретать за отдельную плату или предоставить справки о том, что семья малоимущая или у детей есть заболевания. При этом список необходимых документов в учреждениях разный. Хотя все документы, подтверждающие наличие у школьников заболеваний, они уже в школу сдавали. Более того, в учебном заведении есть заключение психолого-медико-педагогической комиссии или документы об инвалидности.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних, действиям (бездействию) ответственных лиц», – рассказали представители областной прокуратуры.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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