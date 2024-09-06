«Трактор» на выезде разгромил «Барыс»

Челябинский «Трактор» в Астане выигрывает у «Барыса» – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», казахстанские хоккеисты уверенно начали домашнюю встречу, и уже на 3-й минуте первого периода открыли счет: Руслан Оспанов замыкает розыгрыш Никиты Камалова и Самата Данияра – 1:0.

В первом игровом отрезке зрители больше не увидели заброшенных шайб. А во втором челябинские хоккеисты все расставили по своим местам.

На 27-й минуте встречи Михаил Котляревский в одиночку сравнивает счет – 1:1. А в начале 30-й минуты он же подключается к розыгрышу Александра Шарова и Ильи Николаева и оформляет дубль – 2:1, «черно-белые» выходят вперед.

Под конец второго периода отличаются новобранцы «Трактора» – на 39-й минуте Андрей Светлаков с подачи Дилана Сикьюры увеличивает отрыв гостей – 3:1.

Третий игровой отрезок челябинцы уверенно контролируют ситуацию на площадке. И вновь отличаются за минуту с небольшим до сирены. «Барыс» снимает вратаря в пользу шестого полевого игрока, и на 59-й минуте Виталий Кравцов поражает пустые ворота хозяев – 4:1, уверенная победа челябинского клуба.

В воскресенье, 8 сентября, «Трактор» встретится с «Салаватом Юлаевым» в Уфе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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