Сияние золота и шик ретро: модельеры показали, какими бы они хотели видеть челябинцев (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Челябинск продолжает отмечать День города. Череду праздничных мероприятий грядущего уикенда открыл традиционный парад моды. Свои работы представили южноуральские модельеры и дизайнеры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск трудно назвать модным городом: 78% горожан, выбирая одежду, обращают внимание на ее удобство, для каждого второго важны соотношение цены и качества, при этом более половины челябинцев не волнует даже цвет вещей, которые они носят (исследование проводила аналитическая служба «Авито»).

На соответствие одежды трендам обращают внимание всего 22%, а к советам модных экспертов прислушивается не более 2%.

Тем не менее в преддверии Дня города на главной пешеходной улице Челябинска уже в 20 раз организовали модное дефиле. Было любопытно взглянуть, какими челябинцев хотели бы видеть представители фэшн-индустрии (в анонсах отмечалось, что для шоу подготовили одежду, которая идеально подойдет для жителей региона).

Челябинск, Евгений Полак

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