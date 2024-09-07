Челябинка Валерия Шабалина завоевала еще одну медаль паралимпиады

Южноуральская пловчиха завоевала серебро Паралимпийских игр в Париже.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, спортсменка из Челябинска стала второй в заплыве на дистанции 100 метров на спине в классе S14 среди женщин.
Напомним, ранее Валерия Шабалина завоевала две золотые медали Паралимпийских игр, став пятикратной паралимпийской чемпионкой.
Челябинск, Виктор Елисеев
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