Челябинка Валерия Шабалина завоевала еще одну медаль паралимпиады

Южноуральская пловчиха завоевала серебро Паралимпийских игр в Париже.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, спортсменка из Челябинска стала второй в заплыве на дистанции 100 метров на спине в классе S14 среди женщин.

Напомним, ранее Валерия Шабалина завоевала две золотые медали Паралимпийских игр, став пятикратной паралимпийской чемпионкой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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