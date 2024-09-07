В Челябинске закрыли движение трамваев по улице Российской

Из-за аварии закрыли движение челябинских трамваев в центре города.
Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «ЧелябГЭТ», с 7:23 субботы, 7 сентября, закрыто движение трамваев по улице Российской.
Причина – обрыв контактного провода на перекрестке улиц Российской и Нагорной.
Движение организовано:
№3 – от Першино до Автовокзала по улице Горького;
№7 – от ЧГРЭС до Автовокзал по Горького;
№22 – Чистопольская – Горького – Чичерина.
Челябинск, Виктор Елисеев
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