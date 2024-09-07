На выборах в Челябинской области проголосовали почти 175 тысяч человек

Явка на выборах в Челябинской области перевалила за 7%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, по состоянию на 12:00 субботы, 7 сентября, проголосовали 174 тысячи 927 жителей Южного Урала, явка составила 7,27 %.

7 и 8 сентября голосование будет проходить на 2258 постоянных и 17 временных избирательных участках. 17 временных избирательных участков будут проводить голосование только 8 сентября.

С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к полудню проголосовали 88 тысяч 864 южноуральца, что составило 51% из числа зарегистрировавшихся для голосования таким способом.

Дистанционно свой голос отдать кандидату можно на сайте vybory.gov.ru до 20 часов 8 сентября.

В избиркоме напоминают, что избиратели, подавшие заявление на ДЭГ, принять участие в традиционном голосовании на избирательном участке не смогут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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