На Южном Урале завершился первый день голосования

Явка в первые день голосования в Челябинской области превысила 20%.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, в 20:00 завершился первый день голосования на выборах губернатора Челябинской области, а также представителей местных органов власти.
По состоянию на 18:00 явка избирателей на выборах главы региона составила 20,68 %. С помощью ДЭГ проголосовали 72% избирателей из числа зарегистрировавшихся для голосования таким способом.
Завтра, 8 сентября, в 8:00 избирательные участки региона вновь распахнут свои двери для избирателей.
Дистанционно свой голос отдать кандидату можно на сайте vybory.gov.ru. ДЭГ проходит круглосуточно до 20 часов 8 сентября.
Челябинск, Виктор Елисеев
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