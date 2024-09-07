На Южном Урале завершился первый день голосования

Явка в первые день голосования в Челябинской области превысила 20%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, в 20:00 завершился первый день голосования на выборах губернатора Челябинской области, а также представителей местных органов власти.

По состоянию на 18:00 явка избирателей на выборах главы региона составила 20,68 %. С помощью ДЭГ проголосовали 72% избирателей из числа зарегистрировавшихся для голосования таким способом.

Завтра, 8 сентября, в 8:00 избирательные участки региона вновь распахнут свои двери для избирателей.

Дистанционно свой голос отдать кандидату можно на сайте vybory.gov.ru. ДЭГ проходит круглосуточно до 20 часов 8 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube