Полиция нашла у челябинца на садовом участке контрафактные сигареты на три миллиона рублей

В Челябинске полицейские изъяли более 23 тысяч пачек немаркированных сигарет на 3,2 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, незаконной торговлей занимался 31-летний житель Челябинска.

Местный бизнесмен договаривался с оптовыми покупателями о поставках товара по телефонному звонку или списывался в интернете. Полученные сигареты клиенты продавали в торговых точках Ленинского Тракторозаводского районов областного центра. Табачную продукцию мужчина хранил на территории своего садового участка.

В районных отделах полиции были возбуждены уголовные дела по признакам незаконного оборота табачной продукции. В общей сложности полицейские изъяли свыше 23 тысяч пачек с сигаретами на сумму более 3,2 миллиона рублей.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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