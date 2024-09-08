На выборы губернатора Челябинской области пришли меньше трети избирателей

Южноуральцы неохотно идут на избирательные участки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, по данным, введенным в ГАС «Выборы» участковыми избиркомами, на 12:00 проголосовало 727 тысяч 111 избирателей, а это 30,23%.

С помощью ДЭГ проголосовали 143 тысячи 839 избирателей, или 83% из числа зарегистрировавшихся для голосования таким способом.

Напомним, по итогам первого дня голосования одной из наиболее проблемных с точки зрения явки территорий оказался областной центр. По всей видимости, избиратели в Челябинске предпочли праздновать День города, и на избирательные участки пришли менее 17% горожан.

Голосование продлится до 20:00 8 сентября

Челябинск, Виктор Елисеев

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