«Магнитка» неожиданно уступила дома «Нефтехимику»

Магнитогорский «Металлург» проиграл в родных стенах «Нефтехимику» из Нижнекамска – 0:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча с клубом, не попавшим в прошлом сезоне даже плей-офф, не задалась с самого начала.

На 14-й минуте матча шайба заметалась у ворот хозяев, голкипер «Магнитки» Александр Смолин попытался накрыть ее, но вместо этого концом ловушки отправил в собственные ворота – 0:1.

Все дальнейшие попытки магнитогорцев сравнять счет заканчивались неудачей. А за 1 минуту 18 секунд до финальной сирены нижнекамец Вячеслав Лещенко снял все остававшиеся вопросы, уверенным броском закончив комбинацию Владимира Брюквина и Ильи Пастухова – 2:0, неожиданное поражение обладателя Кубка Гагарина.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube