«Магнитка» неожиданно уступила дома «Нефтехимику»

Магнитогорский «Металлург» проиграл в родных стенах «Нефтехимику» из Нижнекамска – 0:2.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча с клубом, не попавшим в прошлом сезоне даже плей-офф, не задалась с самого начала.
На 14-й минуте матча шайба заметалась у ворот хозяев, голкипер «Магнитки» Александр Смолин попытался накрыть ее, но вместо этого концом ловушки отправил в собственные ворота – 0:1.
Все дальнейшие попытки магнитогорцев сравнять счет заканчивались неудачей. А за 1 минуту 18 секунд до финальной сирены нижнекамец Вячеслав Лещенко снял все остававшиеся вопросы, уверенным броском закончив комбинацию Владимира Брюквина и Ильи Пастухова – 2:0, неожиданное поражение обладателя Кубка Гагарина.
Челябинск, Виктор Елисеев
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