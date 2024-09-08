«Трактор» проиграл «Салавату» после серии буллитов

Челябинский «Трактор» уступил в Уфе местному «Салавату Юлаеву» в серии буллитов – 1:2.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», начали челябинцы матч бодро. На 7-й минуте Максим Шабанов рванул в контратаку, и хоккеисту уфимского клуба не оставалось ничего, кроме как уложить его на лед подножкой.
Впрочем, это не слишком помогло хозяевам: Шабанов уверенно реализовал буллит – 1:0.
Удача улыбнулась игрокам «Салавата» через девять с половиной минут, когда Джош Ливо сравнял счет.
Следующие два периода обошлись без заброшенных шайб. Не удалось командам выяснить, кто сильнее, и в овертайме. Точку в матче поставила серия буллитов.
Победную шайбу в игре поставил все тот же Джош Ливо.
Итог – 2:1 в пользу «Салавата Юлаева».
Челябинск, Виктор Елисеев
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