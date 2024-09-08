На Южном Урале на избирательные участки пришли меньше половины избирателей

За два часа до окончания голосования в Челябинской области проголосовали менее 50% избирателей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, по состоянию на 18:00 на выборах губернатора региона проголосовали 1 миллион 6 тысяч 592 жителя региона, явка составила 41,87 %.
Таким образом, за два часа до окончания голосования даже с учетом дистанционного электронного голосования (о желании проголосовать удаленно заявили 6,66% южноуральцев, имеющих право голоса) в выборах приняли участие меньше 50% южноуральцев.
Челябинск, Виктор Елисеев
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