В Челябинской области подросток погиб в карьере

Тело 15-летнего юноши обнаружили в воде в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, трагедия произошла в конце минувшей недели в Карабаше.

15-летний подросток ушел на утреннюю пробежку и пропал. Поиски молодого человека продолжались почти сутки.

Полиция восстановила маршрут движения, а затем установила и место нахождения пропавшего. «Юноша погиб во время купания в карьере, расположенном на окраине города», – предполагают спасатели.

Тело подростка извлекли с глубины более двух метров при помощи «кошки» и передали сотрудникам полицейским.

По факту гибели подростка проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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