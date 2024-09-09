В Челябинской области подросток погиб в карьере

Тело 15-летнего юноши обнаружили в воде в Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, трагедия произошла в конце минувшей недели в Карабаше.
15-летний подросток ушел на утреннюю пробежку и пропал. Поиски молодого человека продолжались почти сутки.
Полиция восстановила маршрут движения, а затем установила и место нахождения пропавшего. «Юноша погиб во время купания в карьере, расположенном на окраине города», – предполагают спасатели.
Тело подростка извлекли с глубины более двух метров при помощи «кошки» и передали сотрудникам полицейским.
По факту гибели подростка проводится проверка.
Челябинск, Виктор Елисеев
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