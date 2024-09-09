В Челябинске почти на два месяца ограничат движение по одной из улиц

Движение по одной из улиц Металлургического района Челябинска ограничат до конца осени.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи с ремонтом участка теплотрассы.

«С 20 часов 9 сентября до 20 часов 30 ноября вводится ограничение движения по улице 50-летия ВЛКСМ в районе дома №13», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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