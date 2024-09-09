В Челябинске почтят память жертв политических репрессий

Южноуральцев, ставших жертвами политических репрессий, почтят на мемориале «Золотая гора».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре мэрии Челябинска, завтра, 10 сентября, на территории комплекса «Золотая гора» состоится мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий. Для удобства горожан до мемориала запустят дополнительный автобус.

Программой предусмотрен пролог, концерт с выступлением профессиональных исполнителей, поминальная панихида, возложение цветов и венков к мемориалу, а также работа «свободного микрофона». Начало в 13:00.

Администрацией города будет организовано движение автобуса по маршруту «туда-обратно» от бывшего поста ГАИ на Шершневском водохранилище до мемориального комплекса «Золотая гора» с 11:00 до 13:00 и по окончании мероприятия с 14:30 до 16:00.

Напомним, политические репрессии захлестнули Южный Урал еще во время гражданской войны начала XX века. На смену «ленинским» конца 1910-х – начала 1920-х годов пришли «сталинские», пик которых пришелся на 1937-1938 годы. Только по официальным данным в Челябинской области было осуждено более 37 тысяч человек, из них к расстрелу приговорены свыше 11,5 тысяч человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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