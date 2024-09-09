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Понедельник, 9 сентября 2024, 15:59 мск

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Жительница Челябинской области отдала «работодателям» больше полутора миллионов рублей

Жительница Снежинска лишилась более 1,6 миллиона рублей после начала новой работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, женщина рассказала полицейским, что нашла в сети Интернет объявление, предлагавшее заработать на инвестициях в акции известной компании. Предложение вызвало у нее большой интерес.

Уралочка перешла по указанной ссылке и заполнила анкету. Через некоторое время ей перезвонил «представитель криптовалютной биржи», подробно описав как можно заработать деньги, не выходя из дома.

Получив согласие, женщина перевела 10 тысяч рублей из личных накоплений и на следующий день получила прибыль. После этого «куратор» настоял, что необходимо более крупное вложение, тогда женщина оформила кредит на 1 миллион 200 тысяч рублей и все средства перевела на указанный счет.

Через несколько дней с уралочкой опять связались, но на этот раз ей предложили «застраховать доход». Женщина, не раздумывая, перевела мошенникам еще 315 тысяч рублей.

Через несколько месяцев она решила вывести с брокерского счета и снять все свои средства, но не смогла. Тогда мошенники предложили женщине открыть новый счет и перевести все деньги туда, но для этого убедили пополнить счет собственными средствами, тогда она оформила еще один кредит и перевела мошенникам.

Только после этого женщина поняла, что ее обманули. Общий ущерб составил 1 миллион 668 тысяч рублей.

В ОМВД по ЗАТО Снежинск по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Сотрудники полиции призывают жителей региона сохранять бдительность и не доверять неизвестным, предлагающим быстрый и большой заработок. Не следует переходить по ссылкам, размещенным в интернете. «Перед финансовой операцией посоветуйтесь с родственниками, друзьями или обратитесь за консультацией к специалистам. Никогда не оформляйте кредиты по принуждению незнакомцев и не переводите деньги на сторонние счета», – советуют южноуральцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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