Часть штрафов, выписанных КДХ челябинским дорожникам, признаны незако

Штрафы, предъявленные комитетом дорожного хозяйства Челябинска к одному из подрядчиков, допустивших снежный коллапс минувшей зимой, признаны незаконными. Соответствующее решение принял региональный Арбитражный суд.

Как передает корреспонедент РИА «Новый День», речь идет об ООО «Электрострой», заключившем контракт на содержание улично-дорожной сети Центрального района в 2022-2025 годы стоимостью 1,1 млрд рублей.

Напомним, накануне и после новогодних праздников в Челябинске шел обильный снег. Из-за того, что дорожники не успевали вовремя убирать проезжую часть, город встал в 11-бальных пробках. КДХ предъявил подрядчикам многомиллионные претензии. В частности, ООО «Электрострой» начислили неустойку в размере на 81 млн. Компания обратилась в суд с требованием признать эти претензии незаконными. КДХ в ответ подал иск о взыскании штрафа в размере 77,3 млн рублей.

Суд удовлетворил оба иска частично: штраф, предъявленный чиновниками дорожникам, в размере 72 млн 485 тыс 447 руб 5 коп. Но подрядчиков обязали заплатить 8,5 млн за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту.

Челябинск, Павел Зварзин

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