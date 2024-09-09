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Понедельник, 9 сентября 2024, 19:17 мск

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На ЧМК не смогли добиться запланированных показателей снижения выбросов

Росприроднадзор остался недоволен уровнем снижения вредных выбросов челябинскими металлургами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, ведомство завершило внеплановую выездную проверку выполнения ПАО «Челябинский металлургический комбинат» первого этапа мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

«В ходе проверки установлено, что мероприятия по достижению квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух выполнены, но запланированное снижение выбросов загрязняющих веществ не достигнуто», – констатировали специалисты Росприроднадзора.

Так, проанализировав отобранные пробы промышленных выбросов, специалисты ведомственной лаборатории выяснили, что объем вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе превышает установленные нормативы.

Предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Также ПАО «ЧМК» и ответственные должностные лица будут привлечены к ответственности за допущенные нарушения природоохранного законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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