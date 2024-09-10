10 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

10.09.2024, вторник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2)

13:00 Челябинск – Мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий (мемориальный комплекс «Золотая гора»)

16:00 Челябинск – Литературно-информационный час «Известные литературные семьи» ко Дню семейного общения (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

16:00 Челябинск – Презентация книги Натальи Рубинской «Сезоны» (Литературный сквер, пр. Ленина, 60)

17:00 Челябинск – Встреча «Звезды советской оперетты», посвященная легендарным артистам этого жанра (Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

18:00 Челябинск – Встреча с писателем-фантастом Павлом Корневым (Челябинская областная научная универсальная (Публичная) библиотека м, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, главный зал)

18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «Улица Садовая»: рассказ об истории улицы Красная (встреча возле водонапорной башни)

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