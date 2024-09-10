В Челябинской области у фуры взорвалось колесо. Есть погибшие

Полиция выясняет обстоятельства гибели водителя-дальнобойщика на южноуральской трассе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла вчера, 9 сентября, в 18:30 в Ашинском районе на 1594 километре автодороги «Москва – Челябинск».
Грузовой автомобиль «Вольво» с полуприцепом вылетел с дороги и опрокинулся. Перед этим взорвалось одного из колес машины.
48-летний водитель грузовика скончался в больнице Сима.
️На место выезжала следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.
Челябинск, Виктор Елисеев
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