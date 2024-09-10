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Вторник, 10 сентября 2024, 10:54 мск

Новости Челябинск

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Коммунальщиков обязали выплатить челябинке 320 тысяч рублей за потопы

Суд обязал управляющую компанию возместить челябинской пенсионерке ущерб после затопления квартиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска обратилось в суд после проверки по обращению местной жительницы.

Прокуроры установили, что в ноябре 20023 и в январе 2024 года на чердаке жилого дома №5а по улице Островского происходили порывы внутридомовых сетей теплоснабжения.

При этом стараний сотрудников обслуживающей организацией оказалось явно недостаточно, чтобы предотвратить затопление кипятком квартиры, в которой жила пожилая женщина.

«Причиной аварий послужила изношенность внутридомовых коммунальных сетей, относящихся к общедомовому имуществу, содержание которых является обязанностью обслуживающей организации», – констатировали в прокуратуре.

️По итогам проверки прокурор внес руководителю управляющей компании представление об устранении нарушений, а также привлек его к административной ответственности.

Кроме того, прокуратура потребовала возместить ущерб пенсионерке.

С учетом выводов назначенной судом независимой экспертизы в пользу челябинки взыскано свыше 320 тысяч рублей – возмещение причиненного морального вреда и штраф за нарушение прав потребителя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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