Коммунальщиков обязали выплатить челябинке 320 тысяч рублей за потопы

Суд обязал управляющую компанию возместить челябинской пенсионерке ущерб после затопления квартиры.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска обратилось в суд после проверки по обращению местной жительницы.
Прокуроры установили, что в ноябре 20023 и в январе 2024 года на чердаке жилого дома №5а по улице Островского происходили порывы внутридомовых сетей теплоснабжения.
При этом стараний сотрудников обслуживающей организацией оказалось явно недостаточно, чтобы предотвратить затопление кипятком квартиры, в которой жила пожилая женщина.
«Причиной аварий послужила изношенность внутридомовых коммунальных сетей, относящихся к общедомовому имуществу, содержание которых является обязанностью обслуживающей организации», – констатировали в прокуратуре.
️По итогам проверки прокурор внес руководителю управляющей компании представление об устранении нарушений, а также привлек его к административной ответственности.
Кроме того, прокуратура потребовала возместить ущерб пенсионерке.
С учетом выводов назначенной судом независимой экспертизы в пользу челябинки взыскано свыше 320 тысяч рублей – возмещение причиненного морального вреда и штраф за нарушение прав потребителя.
Челябинск, Виктор Елисеев
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