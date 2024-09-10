Челябинский завод оштрафовали на полмиллиона рублей за покупку секретов конкурентов

Компания из Челябинска выплатила штраф в 500 тысяч рублей за совершение коррупционного правонарушения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по постановлению руководителя надзорного ведомства Калининского района Челябинска ООО «Челябинский завод промышленных тракторов» привлечено к административной ответственности за выплату незаконного вознаграждения от имени и в интересах юридического лица.

В апреле 2023 года генеральный директор предприятия заплатил инженеру-электронику ООО «ИМСН» 1 миллион рублей за получение сведений, составляющих коммерческую тайну ООО «ДСТ-УРАЛ» и ООО «ИМСН», занятых в той же производственной сфере, что и ЧЗПМ.

В настоящее время решение суда вступило в законную силу, административный штраф оплачен в полном размере.

Ранее Калининский районный суд Челябинска приговорил топ-менеджера предприятия к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в 400 тысяч рублей, за коммерческий подкуп.

Челябинск, Виктор Елисеев

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