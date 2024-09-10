В торговом центре Миасса мужчина пытался похитить ребенка

Полиция Миасса задержала южноуральца, пытавшегося утащить за собой ребенка.

О произошедшем рассказала мать школьника. По словам женщины, ее сын отправил в торговый комплекс за мороженым. Но оказавшись в толпе незнакомых мужчин, растерялся. Тогда один из посетителей сначала пропустил мальчика к кассе, а через какое-то время обнял его и потащил за собой.

Поведение посетителя насторожило продавца отдела ТК, где разворачивались события. Сотрудница магазина попросила вмешаться в происходящее бывших здесь же мужчин, а потом и сама бросилась вдогонку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники полиции Миасса достаточно быстро нашли странного покупателя. Нигде не работающего, ранее судимого 37-летнего южноуральца задержали.

"️В настоящее время мужчина доставлен в следственные органы для дальнейшей работы, установления причины и обстоятельств произошедшего», – рассказали представители силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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