Участница СВО, проигравшая на выборах в Челябинскую гордуму, заявили о выходе из «Единой России»

Баллотировавшаяся от «партии власти» на выборах в гордуму Челябинска участница СВО выходит из ЕР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Светлана Гореликова, потерпевшая поражение на выборах в Челябинскую городскую думу в одномандатном избирательном округе №2, опубликовала в социальных сетях фото своего заявления от 10 сентября.

Из текста документа следует, что челябинка выходит из политической партии «Единая Россия».

Напомним, Светлана Гореликова стала одним из нескольких участников СВО, принявших участие в выборах муниципального парламента. С ноября 2022 по февраль 2024 года она служила в медсанчасти артдивизиона в ЛНР.

В Луганск она уехала из Челябинска, где работала медсестрой в областной больнице №3, а затем в лазарете санчасти Челябинского военного училища штурманов (ЧВВАКУШ).

Одномандатный округ №2 стал одним из двух, где представители «Единой России» уступили справедливороссам. Представлявшая оппозиционную партию Анна Мадаминова набрала в округе 3117 голосов избирателей, Светлана Гореликова – 2835.

Челябинск, Виктор Елисеев

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