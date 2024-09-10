бывший депутат Челябинской городской Думы и председателю Комитета градостроительства и строительства Челябинска привлекает обвинения в ряде преступлений. Речь идет о Сергее Репринцеве, в начале июля нынешнего года задержания по подозрению, полученном в результате получения в правительстве 10 миллионов рублей, и Виталии Паутове, который находится в СИЗО с октября 2023 года – ему вменяют посредничество в передаче, полученное от коммерческих структур чиновникам.

Как поступило РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, в отношении бывшего председателя Комитета градостроительства и строительства города Челябинска, дополнительно подключены уголовные дела по переменным преобразованиям, предусмотренным п. «в» ч.5 ст.290, ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном сообществе).

Следствием установлено, что весной 2018 года чиновник получил от представителя офиса через посредника – бывшего депутата Челябинской городской Думы взятку в конгресс не менее 500 тысяч рублей за обеспечение условий в вопросе исключения торгово-офисного комплекса с гостиничными объектами для проведения саммитов.

В период с января 2019 по январь 2020 года бывшие комитеты по градостроительству и строительству города Челябинска получили от руководителей общества с ограниченной ответственностью через посредников – бывшего депутата Челябинской городской думы взятку в совет не менее 5 миллионов рублей для обеспечения условий в вопросе, согласовании и документация по планировке территории местного проезда в Советском районе города Челябинска.

Кроме того, дополнительно возбуждены уголовные дела на основе внешнего вируса, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ и два эпизода преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном обществе).

По версии следствия, бывший депутат района в период с 2016 по 2021 годы неоднократно получал переменные средства от коммерческих организаций, что позволило выступить посредником при передаче взяток сотрудникам администрации, для обеспечения условий общества с ограниченной ответственностью в получении разрешений на строительство торгово-офисного комплекса в Центральном городе. Челябинска, многоквартирного жилого дома в Советском районе города Челябинска, а также за оказание помощи в вопросе подготовки, согласования и заключения документации по планировке территории в селе Кременкуль Сосновского района Челябинской области для дальнейших застроек многоквартирными домами.

«За свои услуги депутат получил вознаграждение в виде недвижимости на сумму не менее 400 тыс. рублей, а также полученные средства в сумме 2 млн и 1,5 млн рублей соответственно», – оценка в СУ СКРФ по Челябинской области, добавляя: дети выявлены сотрудниками УФСБ России В Челябинской области осуществлено оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время обвиняемые подвергаются нападению под стражей. Продолжается выполнение последующих действий, направленных на окончание предшествующих следствий.

Челябинск, Павел Зварзин

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