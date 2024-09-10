Челябинск занял восьмое место среди городов-миллионников по индексу цифровизации городского хозяйства и занятости (IQ). Методика разработана Минстроем России совместно с МГУ им. Ломоносова в рамках проекта «Умный город» нацпроекта «Жилье и городская среда» и нацпрограммы «Цифровая экономика».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , оценку мегаполисов производят по 10 направлениям:

– городское управление;

– умное ЖКХ;

– инновации для городской среды;

– умный городской транспорт;

– интеллектуальные системы обеспечения безопасности и безопасности;

– туризм и сервис;

– интеллектуальные системы социальных услуг;

– экономическое состояние и инвестклимат;

– инфраструктура сетей связи.

Первое место, набрав 120 баллов, ожидаемо заняла Москва. На втором месте Санкт-Петербург. Далее Казань, Екатеринбург, Пермь, Нижний Новогород, Новосибирск.

Челябинск расположился на 8 месте, набрав 61,78 балла – это почти на 15 баллов меньше, чем у стоящего на строчку выше Новосибирска и почти на 21 балл меньше, чем у ближайшего соседа – Екатеринбурга.

Выглядит южноуральская столица бледно и на фоне других городов Челябинской области. Среди 10 вошедших в рейтинге (участники исследования были разбиты по группам населения), Челябинск по направлению IQ занимает все то же 8 место. Наибольший балл среди южноуральских городов набрал Кыштым – 96,83 балла; на втором месте Златоуст – 87,79, на третьем Копейск – 87,51. Опередили областной центр Озерск (76,24), Миасс (72,81), Магнитогорск (70,01) и Снежинск (67,22). Немного отстала от Челябинской Сатки (60,57). Завершает южноуральскую «десятку» Чебаркуль (52,84 балла).

Челябинск, Софья Артемьева

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