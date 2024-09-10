Урожайность зерновых в Челябинской области снизилась

Дождливое лето осложнило уборочную кампанию в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, сложные погодные условия обусловили более поздние сроки посевной, а следом – и уборочной кампании текущего года.

По данным на 10 сентября, в регионе обмолочено 17% зерновых культур, собрано 356 тысяч тонн зерна, урожайность составляет 15,2 центнера с гектара. «Работать приходится в короткие агроокна, пока нет дождей», – отмечают в региональном минсельхозе.

Холодная погода летом вызвала более позднюю вегетацию, поэтому на площади более 60 тысяч гектаров проведена десикация (обработка препаратами для искусственного подсушивания растений) для ускорения созревания культур.

Отметим, что погода не баловала аграриев и в прошлом году: в июне и первой половине июля стояла аномальная жара, а в начале сентября начались ливни. в июне и первой половине июля поля опалила жара, долго не было дождей, затем они пошли, и колосья стали наливаться. А в начале сентября на поля обрушился ливень. В итоге к середине сентября 2023 года было убрано 25% зерновых (в 2022 году на ту же дату было 70%). Собрали в прошлом году к этому времени 350 тысяч гектаров, средняя урожайность составила 15,9 центнера с гектара.

А вот темпы уборки картофеля в 2024-м выше прошлогодних. К 10 сентября убрано 24% полей (в 2023 году на эту же дату – 7%), собрано 27 тысяч тонн картофеля. В 2023 году на эту же дату было собрано 11 тысяч тонн.

«Нынешний год существенно отличается от предыдущего тем, что осадков в летний период выпало слишком много. Это повлияло на качество картофеля, который специалисты рекомендуют хорошо просушить и перебрать перед закладкой на хранение», – рассказали в аграрном министерстве.

Сегодня, когда началась массовая уборка, цены на картофель у производителей снизились и составляют от 8 до 12 рублей за килограмм, это на уровне и ниже рентабельности. Закупить «второй хлеб» можно на рынках или напрямую у фермеров. Лидером по уборке картофеля является Аргаяшский район, здесь убрано уже 40% площадей, собрано 17,5 тысяч тонн картошки. Напомним, что Челябинская область обеспечивает себя картофелем с избытком – на уровне 139% (2023 год). Посевы овощей в регионе убраны на 16%, собрано 2,4 тысячи тонн.

Уборку всех основных культур планируется завершить до конца октября.

Одновременно с уборкой урожая аграрии продолжают заготовку кормов. Несмотря на переувлажнение в июле-августе, заготовлено 78% сена (73 тысячи тонн), 112% сенажа (285 тысяч тонн), началась уборка силосных культур.

К 10 сентября заготовлено 18 центнеров кормовых единиц различных кормов на условную голову скота. В этом году аграрии намерены полностью заготовить полуторагодовой запас кормов.

Учитывая погодные условия и виды на урожай, в федеральный минсельхоз направлены обращения о пролонгации льготных краткосрочных кредитов и о включении региона в перечень субъектов федерации, которым установлен льготный железнодорожный тариф на ввоз и вывоз зерна.

Челябинск, Виктор Елисеев

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