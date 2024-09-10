Челябинских школьников познакомят с авторской песней

В Челябинске пройдет большой турслет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Фонда Олега Митяева, Большой турслет детского волонтерского движения «Мировые песни (мир авторской песни)» пройдет в рамках всероссийского проекта «Марафон авторской песни России 2023-2024: все настоящее – детям».

«Большой турслет – кульминация серии 7-ми детских турслетов с ноября 2023 по июнь 2024 год в Челябинске и в Сатке, участниками которой стали 1357 детей. Организаторы – 60 волонтеров детского движения «Мировые песни (мир авторской песни)» на базе Студии Олега Митяева», – рассказали представители фонда.

Принят в нем участие смогут школьники, учащиеся колледжей, педагоги учреждений начального, среднего и дополнительного образования.

Цель акции – знакомство детей с авторской (или туристской, как ранее ее называли) песней, с активным туризмом как частью этого культурного феномена, с событийным туризмом в России.

Событие включает в себя: театрализованное представление и концертную часть, мастер-класс по активному туризму, награждение победителей конкурсов турслетов и торжественное посвящение их в волонтеры детского движения «Мировые песни (мир авторской песни)».

Специальный гость – музыкант, автор песен, лидер группы «Green Band», радиоведущий Николай Гринько (Москва).

На Большой турслет 16 сентября приглашаются дети (школьники, учащиеся колледжей, воспитанники специализированных центров) и педагоги. Посещение мероприятия возможно только по предварительной регистрации: заявки от образовательных учреждений принимаются на почту marina.fondmityaeva@gmail.com до 13 сентября 2024 включительно. Заявка считается принятой только в случае ответного письма от организаторов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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