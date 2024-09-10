Глава МВД представил челябинским полицейским нового руководителя и дал ему первые поручения

Министр внутренних дел РФ официально представил начальника ГУ МВД по Челябинской области подчиненным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребовал у нового руководства челябинского главка ужесточить контроль за мигрантами и активизировать работу по противодействию киберпреступлениям

Сегодня, 10 сентября, глава федерального ведомства представил личному составу новых руководителей ГУ МВД России по Алтайскому краю – Сергея Камышева и ГУ МВД России по Челябинской области Сергея Космачева. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Министр потребовал активизировать работу по противодействию киберпреступлениям. «Количество подобных посягательств продолжает расти. Их доля в общем массиве остается значительной и превышает сорок процентов. Используя методы социальной инженерии и другие технологии, мошенники манипулируют потерпевшими, получают доступ к их счетам и аккаунтам», – отметил Владимир Колокольцев. И роль органов внутренних дел на местах, особенно специализированных подразделений, в борьбе с киберпреступниками остается ключевой.

Также под жестким контролем должны находиться все мероприятия по соблюдению миграционного законодательства, подчеркнул глава МВД. Тем более, что со следующего года надзорные полномочия полиции расширяются.

«Самое пристальное внимание уделяйте местам осуществления трудовой деятельности и компактного проживания иностранных граждан; пресечению каналов нелегальной миграции, особенно учитывая географическое положение вверенных регионов, – заявил Владимир Колокольцев. – Постоянно держите в поле зрения состояние межнациональных отношений. Сфера очень тонкая. Мы видим, что попытки деструктивных сил раскачать ситуацию внутри страны, используя этноконфессиональный фактор, не прекращаются».

Напомним, указ о назначении Сергея Космачева руководителем полицейского главка Южного Урала президент России Владимир Путин подписал в начале сентября. Ранее он занимал должность заместителя начальника ГУ МВД по Красноярскому краю.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube