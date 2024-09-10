Полиция изъяла у предприимчивого челябинца сигареты на 10 миллионов рублей

В Челябинске полицейские изъяли у бизнесмена более 80 тысяч пачек немаркированных сигарет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка пресекли канал поставок немаркированной табачной продукции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли у 49-летнего жителя Сосновского района более 80 тысяч пачек сигарет без акцизных марок на сумму 10,3 миллиона рублей. Они хранились в двух арендованных гаражных боксах в Советском районе Челябинска, а затем продавались через рынки и торговые павильоны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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