В Челябинске столкнулись два автобуса

В Челябинске столкнулись два автобуса: ДТП произошло сегодня на перекрестке улиц Чайковского и Братьев Кашириных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автобусы друг за другом остановились на остановке, потом тронулись и второй попытался обогнать первого, но не рассчитал дистанцию и ударил двигающегося впереди.

Из-за аварии на улице Братьев Кашириных в сторону северо-запада образовалась огромная пробка. К моменту публикации ситуации на дороге улучшилась, но движение все еще затруднено.

Челябинск, Софья Артемьева

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