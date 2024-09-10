Бабье лето задержится на Южном Урале минимум на декаду

Бабье лето задержится на Южном Урале на всю вторую неделю сентября.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня температура воздуха в регионе достигала +25 градусов. Согласно прогнозу синоптиков, это был самый теплый день месяца. Однако комфортная теплая погода ожидается в течение последующей декады.
Так, дневная температура вплоть до 23 сентября будет составлять плюс 18 – плюс 20 градусов. До конца текущей недели дождей не ожидается, а вот на следующей семидневки возможны небольшие осадки.
С 23 сентября начнется похолодание, однако до начала октября минусовых температур в Челябинской области не прогнозируется.
Челябинск, Софья Артемьева
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