11 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

11.09.2024, среда

09:30 Челябинск – Открытие XIV областной практической конференции «Контрактная система. Новая реальность» с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Виктора Мамина (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

11:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:30 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная гастролям в Челябинске театра из Петербурга «Кукольный формат» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

15:00 Челябинск – Литератор Антон Ермолин проведет для молодежи писательский вызов «Пишем рассказ за час» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации в «Юридическом бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Концерт «Городской романс» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Встреча клуба «Литература без границ» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 1-й этаж, абонемент)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube