Уральские металлурги за полгода получили дополнительно 2 миллиарда рублей за счет повышения эффективности производства

На ММК оценили экономический эффект от повышения эффективности производства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», реализация программ повышения эффективности производства на предприятиях Группы ММК за первое полугодии принесла компании более 2 миллиардов рублей дополнительной прибыли.

Ключевой вклад – 1,275 миллиарда рублей в формирование дополнительной прибыли внесли мероприятия по повышению эффективности технологических процессов. Меры по энергосбережению принесли компании 352 миллиона рублей, рационализаторская и изобретательская деятельность – 284 миллиона рублей. За счет реализации малобюджетных, но высокоэффективных проектов (baby capex) за полгода получено 119 миллионов рублей.

С точки зрения распределения сберегаемых ресурсов наибольший эффект обеспечили экономия сырья и основных материалов (913 миллионов рублей), топливно-энергетических ресурсов (569 миллионов рублей), а также вспомогательных материалов (378 миллионов рублей).

Снижение расхода различных видов используемых ресурсов, проработка инструментов оптимизации бизнес-процессов, в том числе с помощью цифровизации – это приоритетные задачи стратегии ММК по повышению эффективности работы, отмечают в компании. Этот комплексный процесс затрагивает все производственные и функциональные подразделения компании. С 2016 года ее результатом стало получение дополнительной прибыли в размере 45,1 миллиарда рублей (по отношению к 2015 году), в том числе за счет малозатратных и быстроокупаемых проектов – 6,5 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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