В Челябинске зафиксирован выброс сероводорода, в шесть раз превышающий ПДК

В Металлургическом районе Челябинска за 4 дня трижды зафиксировали выбросы сероводорода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во вторник, 10 сентября, разовую концентрацию сероводорода, превышающую предельно допустимую (ПДК) в 6,1 раза, зарегистрировал пост Росгидромета, расположенный на улице Румянцева в районе ГКБ №6. Такие данные приводит Единая информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области.

Следует отметить, что это не самое большое превышение за последние дни. Так, в воскресенье, 8 сентября, этот же пост фиксировал выброс сероводорода, превысивший ПДК в 6,8 раза.

В субботу, 7 сентября, превышение вблизи больницы №6 по тому же веществу оценивалось в 3,8 ПДК.

Напомним, с 7 сентября в Челябинске наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Вчера, 10 сентября, представители Росгидромета объявили о введении до 19 часов среды, 11 сентября, режима НМУ второй степени опасности. Минэкологии напомнило промышленным предприятиям о необходимости снизить выбросы на 20% – 40%.

Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в столице Южного Урала, по крайней мере, до вечера пятницы, 13 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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